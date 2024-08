Nach der Messerattacke auf einem Volksfest in Solingen in Nordrhein-Westfalen mit drei Toten hat die Bundesanwaltschaft den Fall an sich gezogen und ermittelt gegen den Tatverdächtigen - einen Asylbewerber aus Syrien, der abgeschoben werden sollte - wegen Mordes und des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

Herrmann forderte die Bundesregierung auf, "eine neue Lagebewertung für Syrien vorzunehmen". "Es gibt aktuell keinen Anlass mehr, jedem aus Syrien automatisch Schutz zu gewähren. Wir müssen dem Neuzugang an Flüchtlingen Grenzen setzen und Straftäter außer Landes bringen können", sagte der CSU-Minister.