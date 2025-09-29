Nach Angriff auf Hamas-Spitze: Berichte: Netanjahu entschuldigt sich bei Katar

New York/Tel Aviv/Doha - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich israelischen Medien zufolge bei der katarischen Regierung für den Angriff auf die Führung der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas in dem Golfstaat entschuldigt. Der Sender Channel 12 meldete unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person, Netanjahu habe sich während eines Telefonats mit Katars Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani für die Verletzung der Souveränität Katars entschuldigt.