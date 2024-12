Nach Ampel-Aus Was die vorgezogene Bundestagswahl für Bayern bedeutet

Im Bund droht ihnen wie schon 2021 eine Pleite. Nachdem Umfragen ihr Werte zwischen 1 und 2 Prozent voraussagen, setzt Aiwanger auf drei Direktmandate in Bayern und den damit verbundenen Einzug in den Bundestag.

Sollte das schiefgehen, würden die Freien Wähler in ihrer politischen Bedeutung zurückgestutzt. Aiwangers unangefochtene Position in der Partei dürfte auch darunter leiden. Auf Landesebene rangieren sie mit 11 Prozent ebenfalls schon lange weit hinter ihrem Rekordergebnis von der Wahl 2023 (15,8 Prozent). In jedem Fall wäre das eine weitere Belastung für das ohnehin stark belastete Verhältnis von CSU und Freien Wählern.

Was ist mit den sonstigen Parteien aus Bayern?

Für alle anderen Parteien in Bayern beziehungsweise ihre Landesverbände sind die Folgen der Bundestagswahl wohl eher auf einem niedrigeren Niveau verortet. SPD, Grüne und FDP kämpfen auch im Freistaat mit den schlechten Zustimmungswerten der gescheiterten Ampel-Regierung. Der FDP droht in Berlin das parlamentarische Ende – wie 2023 schon in Bayern. Insbesondere die SPD muss zudem auch die teils historisch schlechten Werte für ihren Kanzler Olaf Scholz verkraften.

Einzig die AfD und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) profitieren neben der CSU bisher in Umfragen auf Landesebene. Beide dürfen daher auch bei der Bundestagswahl auf ein entsprechendes Ergebnis in Bayern und damit mehr Abgeordnete im neuen Bundestag hoffen.

Inhalte nicht vorhersehbar – Fragezeichen hinter Finanzausgleich

Unmittelbare inhaltliche Änderungen lassen sich zum Jahreswechsel bisher nicht für 2025 vorhersagen. Schenkt man aber den Worten von Söder Glauben, muss sich beim in Bayern so ungeliebten Länderfinanzausgleich schnell was ändern. Jüngst deutete er ein Einlenken bei der bayerischen Verfassungsklage in Karlsruhe an, orderte gar eine grundlegende Neujustierung der Bund-Länder-Finanzen.

Ob das wirklich so kommt, muss abgewartet werden. Auch viele CDU-regierte Länder profitieren von den bayerischen Milliardenzahlungen. Hier muss also auch innerhalb der Union ein Kompromiss gefunden werden.