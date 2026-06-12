Hamburg - Seine Alkoholfahrt im vergangenen Januar kommt den französischen Fußballprofi Jean-Luc Dompé vom Hamburger SV noch einmal teuer zu stehen. Das Amtsgericht Hamburg-Mitte habe einen Strafbefehl über 70 Tagessätze erlassen, teilte ein Gerichtssprecher auf Anfrage mit und bestätigte einen Bericht der "Bild".



Eine genaue Summe nannte der Sprecher der Deutschen Presse-Agentur nicht. Die Zahl der Tagessätze lasse aber auf einen hohen fünfstelligen Betrag schließen. Die "Bild" hatte von einer Geldstrafe in Höhe von 100.000 Euro und einem Jahr Führerschein-Entzug berichtet. Der Strafbefehl ist noch nicht rechtskräftig. Dompé hat zwei Wochen Zeit, Einspruch einzulegen.