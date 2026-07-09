Nach Ägyptens Beschwerde Wie Schiedsrichter-Boss Collina die WM-Referees verteidigt

Atlanta/New York - FIFA-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina hat nach der offiziellen Beschwerde Ägyptens den französischen Referee François Letexier und dessen WM-Kollegen grundsätzlich verteidigt. Niemand dürfe die Integrität der Unparteiischen infrage stellen. "Ebenso kann niemand behaupten, dass die FIFA-Schiedsrichterabteilung von irgendjemandem beeinflusst werden kann, nicht einmal vom FIFA-Präsidenten", sagte der 66 Jahre alte Italiener in einem Interview auf der Homepage des Fußball-Weltverbands.