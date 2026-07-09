Nach Ägyptens Beschwerde Wie Schiedsrichter-Boss Collina die WM-Referees verteidigt

Für viel Wut bei den Verlierern sorgte auch ein zurückgenommenes Tor von Mostafa Ziko. "Nach jedem Tor überprüft der VAR die Angriffsphase. Wird im Vorfeld des Tores ein Foul festgestellt, das als für das Tor ausschlaggebend erachtet wird, empfiehlt der VAR eine Überprüfung auf dem Spielfeld. Es gibt keine festgelegte Grenze hinsichtlich der Entfernung zum Tor oder der Zeitspanne zwischen dem Vorfall und dem Tor", erklärte Collina dazu.