Carney war von 2013 bis 2020 Gouverneur der Bank of England. Zuvor war er von 2008 bis 2013 Chef der Bank of Canada. "Ich bin nicht der übliche Verdächtige, wenn es um Politik geht, aber dies ist nicht die Zeit für gewöhnliche Politik", sagte er in Edmonton. Es sei nicht die Zeit für Berufspolitiker wie den Vorsitzenden der Konservativen Partei, Pierre Poilievre. In Umfragen führen nach kanadischen Medienangaben derzeit die Konservativen.