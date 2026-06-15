München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München nimmt am Montag (15.00 Uhr) in schwierigen Wochen das Training wieder auf. Der aus der 3. Liga in die Fußball-Regionalliga abgestiegene Traditionsclub wird die Saison-Vorbereitung unter Trainer Alper Kayabunar beginnen. Der U21-Coach hatte in der vergangenen Saison in der 3. Liga schon für zwei Spiele als Interimscoach ausgeholfen. Er startet mit einer Trainingsgruppe aus U21-Spielern und ehemaligen Drittliga-Profis mit Regionalliga-Vertrag.
Nach Absturz in Regionalliga Trainingsauftakt der Münchner "Löwen"
dpa 15.06.2026 - 03:30 Uhr