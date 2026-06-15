Nach Absturz in Regionalliga Trainingsauftakt der Münchner "Löwen"

Für den Coach und die Spieler ist die Situation nicht leicht. Noch schwieriger ist es aber für die Verantwortlichen. Die Zukunft des aus wirtschaftlichen Gründen abgestiegenen Clubs ist weiter ungewiss. Immer wieder wird über eine drohende Insolvenz spekuliert. Auch juristische Fragen zwischen Investor Hasan Ismaik und dem Club sind ungeklärt. Zuletzt hatte der Stammverein den vor 15 Jahren geschlossenen Kooperationsvertrag mit dem Investor gekündigt.