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  4. Trainingsauftakt der Münchner "Löwen"

Nach Absturz in Regionalliga Trainingsauftakt der Münchner "Löwen"

Wie geht es weiter beim TSV 1860 München? Viele Fragen sind offen. Klar ist zumindest, dass es am Montag wieder mit dem Training losgeht.

München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München nimmt am Montag (15.00 Uhr) in schwierigen Wochen das Training wieder auf. Der aus der 3. Liga in die Fußball-Regionalliga abgestiegene Traditionsclub wird die Saison-Vorbereitung unter Trainer Alper Kayabunar beginnen. Der U21-Coach hatte in der vergangenen Saison in der 3. Liga schon für zwei Spiele als Interimscoach ausgeholfen. Er startet mit einer Trainingsgruppe aus U21-Spielern und ehemaligen Drittliga-Profis mit Regionalliga-Vertrag. 

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Für den Coach und die Spieler ist die Situation nicht leicht. Noch schwieriger ist es aber für die Verantwortlichen. Die Zukunft des aus wirtschaftlichen Gründen abgestiegenen Clubs ist weiter ungewiss. Immer wieder wird über eine drohende Insolvenz spekuliert. Auch juristische Fragen zwischen Investor Hasan Ismaik und dem Club sind ungeklärt. Zuletzt hatte der Stammverein den vor 15 Jahren geschlossenen Kooperationsvertrag mit dem Investor gekündigt. 