Nach den gescheiterten Verhandlungen, bei denen er eigene Forderungen berücksichtigt wissen wollte, äußerte er "große Traurigkeit". Er hoffe nun von Herzen, "dass dieser schwierige Moment der Ausgangspunkt für eine ehrliche Bestandsaufnahme und eine bessere Zukunft sein wird".

Wie lange will Ismaik noch Teil der Zukunft sein?

HAM hält 60 Prozent der Kommanditgesellschafts-Anteile. Und nachdem Ismaik seit seinem Einstieg nach eigenen Angaben fast 80 Millionen Euro in den Verein gepumpt hat, ohne dass sich Erfolge eingestellt haben, will er eigentlich verkaufen. Ein Deal mit einem Schweizer Unternehmer im Sommer 2025 platzte. Zuletzt hatte der frühere Nationalspieler Thomas Hitzlsperger Interesse bekundet.

Was bedeutet der "Löwen"-Absturz für die 3. Liga?

Durch das Aus für den TSV 1860 München wird ein Platz frei. Diesen würde gern der TSV Havelse im Falle einer Lizenzerteilung einnehmen. Als bestplatzierter Verein der vier Drittliga-Absteiger steht den Niedersachsen den Regularien zufolge dieser Platz auch zu. Havelse hat dafür nach eigenen Angaben auch die Lizenzunterlagen eingereicht.

Zuletzt gab es Gerüchte, dass der Verein nicht in der 3. Liga bleiben wolle. So hatte der ebenfalls sportlich aus der 3. Liga abgestiegene FC Erzgebirge Aue noch Hoffnungen, die sich nun aber wohl zerschlagen haben.

Wie bewertet der Bayerische Fußball-Verband (BFV) die Lage für die Regionalliga?

Der BFV hat zunächst darauf verwiesen, dass über die Lizenzierung zur 3. Liga der Deutsche Fußball-Bund (DFB) entscheidet. Der DFB prüft den Fall 1860 aktuell. Die "Löwen" haben im April das reguläre Zulassungsverfahren für die Regionalliga Bayern 2026/27 erfolgreich durchlaufen und einen positiven Bescheid bekommen. Das ist so üblich, dass die bayerischen Drittligisten an dem Prozedere teilnehmen. Sollte der TSV 1860 München kommende Saison seinen Platz auch in Anspruch nehmen, würde die Regionalliga Bayern mit 19 statt 18 Vereinen starten.

Gibt es Zweifel am Regionalliga-Start der "Löwen"?

Der TSV 1860 München will in der 4. Liga starten. "Wir werden nun all unsere Energie darauf verwenden, einen schlagkräftigen Kader für die kommende Saison in der Regionalliga Bayern aufzustellen", sagte Geschäftsführer Manfred Paula. Die Frage ist aber, ob Ismaik seinen Anteil an der Finanzierung leistet. Von rund einer Million Euro für die Regionalliga ist die Rede. Sonst droht der KGaA die Insolvenz.

Hauptsponsor "Die Bayerische" hat schon mal von seinem vertraglich vorgesehenen Sonderkündigungsrecht Gebrauch gemacht. Damit bricht der KGaA ihre wichtigste Einnahmequelle weg - vorerst. "Ob dies das Ende eines gemeinsamen Weges ist oder der Beginn eines echten Neuanfangs, wird sich in den kommenden Wochen zeigen", meinte Vorstandschef Martin Gräfer.

"Die Geschäftsführung der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA arbeitet eng mit erfahrenen Sachverständigen und Beratern aus den Bereichen Insolvenzrecht zusammen", schrieb der Verein am Mittwoch. Ziel sei es, "den Geschäftsbetrieb unter Wahrung der Rechte und Interessen der Gesellschaft geordnet aufrechtzuerhalten" und "eine tragfähige Perspektive für die Zukunft zu entwickeln".

Wie wird der Kader aussehen und was passiert auf der Trainerbank?

Gerade einmal acht Spieler haben nach Informationen der "Bild" einen Vertrag für die Regionalliga, die schon Ende Juli beginnt. Die Mannschaft um klangvolle Namen wie Kevin Volland, Florian Niederlechner oder Toptorschütze Sigurd Haugen wird auseinanderbrechen. Personell dürfte einiges von der zweiten Mannschaft abhängen. Die U21 schloss die Saison in der 5. Liga immerhin als Spitzenreiter ab. Trainer Alper Kayabunar wird schon als Nachfolger von Markus Kauczinski gehandelt, sollte dieser nicht den Weg in die Viertklassigkeit antreten wollen.