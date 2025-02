Unter dem Motto "Brandmauer statt Brandstifter" gingen auch in Leipzig Tausende auf die Straße, um gegen die Migrationspolitik von Union und AfD zu demonstrieren. Mitorganisatorin Bente Stork sagte in Richtung Union und Merz: "Wer mit Faschisten kooperiert, der muss mit unserem Widerstand rechnen." Es liege nun an allen Menschen, die Brandmauer zu sein und zu verhindern, dass sich Geschichte wiederhole, ergänzte Irena Rudolph-Kokot vom Aktionsnetzwerk "Leipzig nimmt Platz". "Wir müssen verhindern, dass der Autoritarismus auch in unserem Land die Demokratie abschafft."