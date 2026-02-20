Nach Abschlussprüfungen: Berufszulassung für 377 Heilberufler in Thüringen

Weimar (dpa/th) - Nach absolviertem Studium haben im vergangenen Jahr in Thüringen 377 Ärzte, Apotheker und Psychotherapeuten ihre Zulassung (Approbation) erhalten. Damit sind sie berechtigt, ihren Heilberuf selbstständig und eigenverantwortlich auszuüben, wie das Landesverwaltungsamt mitteilte. Zugelassen wurden 218 Humanmediziner, 47 Zahnmediziner, 49 Pharmazeuten und 63 Psychotherapeuten, die ihren Abschluss in Thüringen erworben haben. Das Landesverwaltungsamt ist die zuständige Prüfungs- und Approbationsbehörde für Heilberufler im Freistaat.