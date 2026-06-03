﻿Das Thema Multifunktions- beziehungsweise Tennishalle kam jetzt in Langewiesens Orsteilrat noch einmal auf die Tagesordnung. Lars Strelow, Leiter des Sport- und Betriebsamtes der Stadt Ilmenau, erläuterte in der Sitzung noch einmal, warum das lange geplante und gewünschte Millionenobjekt von der Investitionsliste der Stadt gestrichen wird. Wie berichtet, machen vor allem fehlende Fördermöglichkeiten den rund 8,5 Millionen Euro teuren Bau für die Stadt finanziell nahezu unmöglich; zudem würde durch die geplante Tennishalle im Ilmwerk in Ilmenau ein sich doppelndes und damit konkurrierendes Angebot entstehen.