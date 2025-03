Eigentlich sollte am 30. März aus zwei Bewerberinnen die neue und 9. Meininger Hütes-Holle gewählt werden. Doch daraus wird nichts. Wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung am Dienstag informierte, muss die öffentliche Veranstaltung abgesagt werden. Grund: Andrea Tischer, eine der beiden Bewerberinnen, zog aus privaten Gründen ihre Kandidatur zurück. Damit wird das Amt automatisch an Christiane Reißig-Zöller , die zweite Anwärterin, fallen.