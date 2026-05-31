Nach «54, 74, 90, 2006» Sportfreunde Stiller wollen nicht mehr über Fußball singen

Berlin - Ihr Soundtrack zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 "54, 74, 90, 2006" war ein Riesenerfolg. Inzwischen hat die Band Sportfreunde Stiller jedoch mit dem Fußball abgeschlossen – zumindest musikalisch. "Fußball ist immer ein Thema bei uns, wir sind einfach Fußball-Nerds und werden ihn immer lieben. Nur, was wir künstlerisch dazu gemacht haben, ist Geschichte", sagte Schlagzeuger Florian Weber in einem Interview mit dem "Tagesspiegel" und ergänzt: "Wobei – auf der letzten Platte haben wir Ibrahimović immerhin als Metapher reingenommen." Zlatan Ibrahimović ist ein schwedischer ehemaliger Fußballprofi.