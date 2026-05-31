Nach «54, 74, 90, 2006» Sportfreunde Stiller wollen nicht mehr über Fußball singen

Derzeit ist die Band auf Tournee – zeitgleich zur Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Haben die drei Musiker und Freunde das in ihrem Terminkalender berücksichtigt? "Wir mussten feststellen, dass wir bei zwei Deutschlandspielen auf der Bühne stehen", sagt Brugger. Der Spielplan war noch nicht veröffentlicht, als die Band ihre Pläne machte. Also wurde kurzerhand nachjustiert, wie Weber erzählt: "Beim Spiel gegen die Elfenbeinküste haben wir reagiert: Wir spielen jetzt nicht um neun, sondern schon um acht. Da kommen wir genau zum Anstoß raus."