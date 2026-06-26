„Ich bin unter Vorspiegelung falscher Tatsachen hergelockt worden“, sagt Jens Günschmann. Er müsse zur Probe des Chores für die Abifeier, habe seine Frau gesagt, und sich dafür auch noch schick anziehen. Dass dann auch noch ein Oldtimer vor der Tür stand, wunderte Stadtilms Schulleiter doch etwas. Und spätestens als ihn die Jagdhornbläser vom Singer Berg vor der Turnhallentür begrüßen, ist klar: Hier findet mehr als eine Chorprobe statt.