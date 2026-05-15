Auch die Bayern-Toptalente bewiesen in Köln wieder ihre Klasse, etwa die 21-jährige Momoko Tanikawa, die den Elfmeter zum wegweisenden 1:0 herausholte und das 3:0 selbst erzielte. Oder die gleichaltrige Franziska Kett, die im Zusammenspiel mit Bühl die vielleicht beste linke Seite im europäischen Fußball bildet. "Wenn wir unsere Qualitäten und diese Ruhe am Ball haben, den Gegner laufen lassen, dann glaube ich, sind wir schwer zu stoppen", sagte Bühl.