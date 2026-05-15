Köln - Als das erneute Double feststand, präsentierten sich die Bayern-Fußballerinnen so locker und verspielt wie fast die gesamte Saison über. Torjägerin Pernille Harder badete nach dem 4:0-Pokaltriumph gegen den VfL Wolfsburg lächelnd mit dem schweren Silberpokal im Entmüdungsbecken, Klara Bühl erklärte mit einem schelmischen Grinsen Linda Dallmann zur Partykönigin und Linksverteidigerin Carolin Simon posierte mit dicker Sonnenbrille. Die Feierlichkeiten könnten "eine sehr lange Angelegenheit" werden, mutmaßte Dallmann – ebenso wie die nationale Bayern-Dominanz.