Eine „langjährige, geschätzte und humorvolle Kollegin“ geht nun in die wohlverdiente Rente – nach ganzen 37 Jahren im Kindergarten zum Sonnenhügel. Der 1. September 1998 war der erster Arbeitstag von Annette Banz im Kindergarten „Zum Sonnenhügel“ im Meininger Ortsteil Dreißigacker. Doch damit nicht genug: Zuvor war sie im Kindergarten „Max und Moritz“ tätig, wo sie auch ihre Ausbildung zur Kindergärtnerin mit viel Engagement absolvierte.