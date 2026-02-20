Großer Jubel im Stadion: Der Kreissportbund Sonneberg (KSB) hat bei den MDR-Winterspielen .000 Euro für die Anschaffung einer neuen Hüpfburg gewonnen. Die Aktion des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) lief vom 19. Januar bis zum 20. Februar und machte am Donnerstag Station in Sonneberg. Die MDR-Moderatoren der „Frühschicht“, Johannes Michael Noack und Timo Hartmann, tourten im Rahmen der Winterspiele durch ganz Thüringen. Insgesamt 25 Vereine, Initiativen und Gemeinschaften hatten sich beworben – und wurden besucht. Ihre Aufgabe: eine spaßige Winterdisziplin meistern. Ob Eiswürfel-Weitspucken oder Bügeleisen-Curling – der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt.