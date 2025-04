Dumpf hallen die Schritte in der Dunkelheit. Mehrere Gestalten hangeln sich nach und nach über die drei Meter lange Leiter in den Höllenschlund. Die Luft ist kühl, leicht feucht. Über sechs Meter ragt der runde Raum in die Höhe – eine von zwei riesigen Speicherkammern des Hochbehälters Eichberg. Einige Säulen säumen den sonst leeren Raum. Der kleinste Laut wird zum hallenden Echo. Wer hier spricht, tut dies nur mit gedämpfter Stimme. Rund 25 Leute haben sich hier eingefunden, um den Baufortschritt zu begutachten. Dieses Jahr sollen die Arbeiten abgeschlossen werden, aber es ist noch viel zu tun.