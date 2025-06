Bei der Aktion „Schule läuft!“ konnte auch beim 20. Rhöner Volkslauf jeder für seine Schule Kilometer sammeln und eine oder andere Schüler obendrein noch eine gute Sportnote ergattern. Fast schon ein Abonnement auf den Sieg bei der Aktion haben die Gymnasiasten aus Kaltensundheim. Und so war es auch diesmal: In der gemeinsamen Kategorie Regelschulen und Gymnasien belegte die Kaltensundheimer Bildungseinrichtung den 1. Platz: 1729 Kilometer spulten ihre Vertreter ab und sammelten so 572 Punkte – 0,92 Punkte pro Schüler. Den 2. Platz belegte die Regelschule Kaltennordheim mit ebenso beachtlichen 1093 Kilometern. Das bedeutete 155 Punkte – 0,58 pro Schüler. Den 3. Platz errang die Regelschule Dermbach mit 314 Kilometern, 63 Punkten – 0,30 pro Kopf.