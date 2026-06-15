Vor den beiden letzten Gruppenspielen gegen Japan (Sonntag, 06.00 Uhr/MagentaTV) und die Niederlande (Freitag, 26. Juni/ARD und MagentaTV) soll der erfahrene Mondher Kbaier das Team übernehmen. Der 56-Jährige trainierte die Nationalmannschaft Tunesiens bereits von 2019 bis 2022 und arbeitete danach für die Clubteams Raja Casablanca in Marokko sowie Club Africain in Tunis. Als Technischer Direktor des Verbands war Kbaier bereits mit dem Team zu dieser Weltmeisterschaft gereist.