München - VfB Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß hat nach der 0:4-Niederlage beim FC Bayern Konsequenzen angekündigt. "Das werden wir analysieren müssen, und auch wenn es am Dienstag schon weitergeht, können wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen", sagte er am Samstagabend. Die Schwaben hatten im Topspiel der Fußball-Bundesliga zwar eine Stunde lang ein 0:0 gehalten, waren dann aber nach dem ersten Gegentor durch Harry Kane eingebrochen und am Ende teilweise vorgeführt worden.