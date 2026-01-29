Nach Meldeschluss der diesjährigen „Stunde der Wintervögel“ des Naturschutzbund (Nabu) Deutschland liegen nun die endgültigen Ergebnisse vor. Erfreulich ist vor allem die hohe Beteiligung: Mehr als 145.000 Menschen haben sich im Januar an der Mitmachaktion beteiligt. Beunruhigend sind dagegen die Zahlen, die sie gemeldet haben. Einige Vogelarten verzeichnen deutliche Rückgänge. Insgesamt setzt sich ein seit Jahren beobachteter Negativtrend fort.