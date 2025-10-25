Statt Abriss ausgedienter Infrastruktur ist in Steinfeld nun etwas ganz Neues entstanden. In der Berglochstraße steht er noch, der Turm, der einst als Trafostation und Verteiler im Dorf fungiert hat. Am oberen Bereich sind noch die großen Isolatoren zu sehen. Die bleiben auch dran, „weil sie cool aussehen und nicht stören“, sagt Esther Dölle vom NABU. Die Hildburghäuser Gruppe des Naturschutzbunds (NABU) hat sich, zusammen mit der Gemeinde Straufhain und einem Nachbarn des Turmes zusammengetan und dort ein Vorzeigeobjekt entstehen lassen - das sie auch zur Nachahmung empfiehlt.