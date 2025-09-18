Als zu den Feierlichkeiten anlässlich der 100 Jahre Zella-Mehlis 2019 auch die Idee einer Rallye Natur geboren wurde, die der Naturschutzbund (Nabu) Zella-Mehlis gemeinsam mit der Unternehmerin Karin Weiß von der Explorata-Mitmachwelt entwickelte, ahnte niemand, dass dieser Erlebnistag einmal ein solcher Erfolg werden würde. Bereits zum vierten Mal findet er nun statt und verbindet am 27. September erneut Wanderfreuden mit Zella-Mehliser Natur, Kultur und Geschichte auf einer rund zehn Kilometer langen Runde. Diese startet auf der Wiese am Schwimmbad „Einsiedel“ und führt über acht Stationen an prägnante Orte, um nach reichlich Abenteuern unterwegs am Vereinsheim der WSG Zella-Mehlis am Sportplatz „Alte Straße“ zu enden.