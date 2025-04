Nabu Hildburghausen: Grünschnitt gehört nicht in den Wald

„In den letzten Jahren hat die illegale Ablagerung von Grünschnitt in der Natur, da vor allem in Wäldern, stark zugenommen. Diese Praxis hat nicht nur negative Auswirkungen auf die Umwelt, sondern auch auf die Tier- und Pflanzenwelt, die in diesen Ökosystemen lebt. Es ist an der Zeit, die Gründe für dieses Verhalten zu beleuchten und Lösungen zu finden, um das Problem zu bekämpfen.“ Mit diesen Worten wendet sich Nicole Kreußel, 2. Vorstand des Nabu-Kreisverbands, an die Öffentlichkeit.