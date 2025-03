25 Vereinsmitglieder und Gäste waren gekommen. Bei herrlichem Frühlingswetter führte Horst Kirchner die Teilnehmer durch seine Heimatflur. Vom Haimbacher Tal ging es über einen Sandsteinbruch zu den Kiesseen südlich von Immelborn. In den 50 Jahren hat sich die Landschaft gewaltig verändert. Um das Hartmetallwerk hat sich in der Zeit ein großes Gewerbegebiet und das Kieswerk entwickelt. Aus weiträumigen artenreichen Wiesenflächen, wo einst Wachtelkönige riefen und Braunkehlchen sangen, entstanden große und tiefe Kiesseen. Dort hielten sich gegenwärtig über 100 Reiherenten auf, die von den eingewanderten fremdländischen Dreikantmuscheln profitieren. Für die meisten Wanderer waren die aktuell sichtbaren Spuren der dort lebenden Biber überraschend, die sie im letzten Winter an unzähligen Bäumen hinterlassen haben. An einer Stelle konnte die Anlage eines Familienbaus mit unterirdischem Eingang gezeigt werden. Die Biber haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten weit ausgebreitet und besiedeln inzwischen die gesamte Werraniederung und angrenzenden Bachläufe.