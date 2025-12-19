„Wir sind gerade dabei, ein Fröbelzimmer für unsere Kinder einzurichten“, sagt die Leiterin der Einrichtung, Chris Albrecht-Jacobs. „Die Malerarbeiten sind schon abgeschlossen. In der Fröbelwoche im April möchten wir dann Einweihung feiern.“ Dass das klappen dürfte, daran bestehen keine Zweifel. Denn eine großzügige Spende in Höhe von 500 Euro von MZA Meyer-Zweiradtechnik hat es möglich gemacht, dass die so genannten Fröbelgaben angeschafft werden können.