Selbst in Apotheken wurde mit vermeintlichem Einhorn-Pulver hantiert, erklärt der Historiker. Im 17. Jahrhundert begann man viele Apotheken nach dem Fabeltier zu benennen, da zu diesem Zeitpunkt mehr Narwalzähne nach Europa kamen. Dadurch wurden sie billiger, was mehr Apotheken den Verkauf ermöglichte. Weiterhin gibt es zahlreiche Einhorn-Apotheken in Deutschland.

Anders als bei anderen Gestalten, gibt es beim Einhorn jedoch keine konkreten Erzählungen, an die es gebunden wäre. Das Einhorn kann nicht herbei gezwungen werden - in der Geschichte erschien es quasi nur aus freien Stücken. "Und gerade dieses Unverfügbare zusammen mit dem Magischen spielt vielleicht heute auch noch eine Rolle für das Positive, das viele Menschen in das Einhorn hineininterpretieren."