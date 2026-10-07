Mythen zu Kurzsichtigkeit Gegen Kurzsichtigkeit helfen weder Training noch Karotten

Berlin (dpa) - Selbstheilung, Muskeltraining, Ernährung: Im Internet gibt es allerlei Tipps, wie sich Kurzsichtigkeit angeblich heilen lässt. So behauptet ein Nutzer auf Facebook, seine Dioptrienzahl - die Kennzahl für die Bestimmung der Stärke von Brillengläsern - habe sich deutlich verringert. Als Gründe nennt er, dass er seine Brille nicht mehr getragen, täglich Karottensalat gegessen und sich regelmäßig in der Sonne aufgehalten habe. Eine solche Verbesserung der Sehstärke ist wissenschaftlich nicht belegt - Experten beschreiben die strukturelle Verlängerung des Augapfels als irreversibel.