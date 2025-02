Es steht kein Zaubertrick der Ehrlich-Brothers dahinter, es ist auch keine David-Copperfield-Illusion, alles ist Realität, wenn auch für die Besitzer des Vierbeiners eine bislang unerklärliche. Das Rätsel, welches es aufzuklären gilt, geht so: Ein ausgewachsener Labrador mit dem Namen Enno verschwindet über Nacht aus seinem Zwinger, welcher in dem überschaubaren Dorf Melkers steht. Die Tür seines Heims kann er selbst nicht öffnen. Das Hunde-Zimmer mit kuschligem Bett in einer Hütte steht direkt am Wohnhaus und ist für Außenstehende nicht einsehbar. Laute Geräusche, wiederholtes Bellen, kämpferische Auseinandersetzungen, wären aufgefallen. Enno ist ein Rüde , reinrassig, verfügt aber nicht über entsprechende Papiere. Und, was beim Ausschlussverfahren auf der Suche nach einem Täter auch ein interessanter Fakt sein kann, er ist kastriert. Die Eltern, die Familie Costal und Kathleen Zentgraf mit Sohn Paolo, sind im Ort anerkannt, engagiert und respektiert. Menschen, die ihnen gezielt Schaden zufügen oder sie ärgern wollten, fallen ihnen auch nach etwas längerem Nachdenken nicht ein. Anlass für eine derartige Bösartigkeit gibt es aus ihren Blickwinkeln nicht. Nun die Frage: Wo ist Enno?