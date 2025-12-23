Mysteriöser Unfall Verschwundener Fahrer meldet sich bei Polizei
Redaktion 23.12.2025 - 16:46 Uhr
Nach dem rätselhaften Unfall auf der Straße zwischen Wiedersbach und Hildburghausen ist der zunächst spurlos verschwundene Fahrer ermittelt.
Nach der Werbung weiterlesen
Der Mann war nach dem Unfall am Samstag zunächst nicht am Unfallort anzutreffen gewesen, was Spekulationen über seinen Gesundheitszustand und mögliche Hintergründe ausgelöst hatte. Warum er die Unfallstelle verließ und in welchem Zustand er sich befand, ist unklar.
Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Geschehens dauern an. Auch zur Unfallursache machte die Polizei bislang keine Angaben.