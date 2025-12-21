 
  6. Auto kracht gegen Baum – Fahrer spurlos verschwunden

Mysteriöser Unfall Auto kracht gegen Baum – Fahrer spurlos verschwunden

Ein heftiger Crash im Wald, doch niemand am Unfallort: Nach einem zerstörten Pkw läuft zwischen Wiedersbach und Hildburghausen eine großangelegte Suche nach möglichen Verletzten.

Am Samstagabend kurz vor 21 Uhr wurde die Feuerwehr Hildburghausen zu einem Einsatz auf der Straße zwischen Hildburghausen und Wiedersbach alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es dort zu einem Verkehrsunfall gekommen war. An der Unfallstelle befand sich jedoch keine Person, die offenbar an dem Unfall beteiligt gewesen war. Das verunglückte Fahrzeug stand leer.

Aufgrund dieser ungewöhnlichen Situation wurden weitere Einsatzkräfte nachgefordert. Zudem kam eine Drohne zum Einsatz. Das umliegende Gelände, das sich in einem bewaldeten und stark bergigen Gebiet befindet, wurde durch Einsatzkräfte zu Fuß mit Taschenlampen und Wärmebildkameras abgesucht. Auch die eingesetzte Drohne war mit einer Wärmebildkamera ausgestattet und überprüfte das Areal in einem Umkreis von rund 500 Metern.

Da nach etwa einer Stunde weiterhin keine Hinweise auf mögliche Fahrzeuginsassen vorlagen, wurde angesichts der erheblichen Beschädigungen am Pkw eine Ausweitung der Suchmaßnahmen veranlasst. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Fahrzeug ins Schleudern geraten und mit der Fahrerseite gegen einen Baum geprallt.