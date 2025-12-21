Mysteriöser Unfall Auto kracht gegen Baum – Fahrer spurlos verschwunden

Schreckliches Unglück Mann stirbt bei Unfall: Schüler entdeckt Auto

Ein 50-jähriger Autofahrer ist am Montagmorgen zwischen Wiedersbach und Ratscher (Lkr. Hildburghausen) ums Leben gekommen. Das schreckliche Unglück entdeckte dann ausgerechnet ein Schüler vom Schulbus aus und informierte die Polizei.