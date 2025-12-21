Mysteriöser Unfall Auto kracht gegen Baum – Fahrer spurlos verschwunden

Am Samstagabend kurz vor 21 Uhr wurde die Feuerwehr Hildburghausen zu einem Einsatz auf der Straße zwischen Hildburghausen und Wiedersbach alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es dort zu einem Verkehrsunfall gekommen war. An der Unfallstelle befand sich jedoch keine Person, die offenbar an dem Unfall beteiligt gewesen war. Das verunglückte Fahrzeug stand leer. Aufgrund dieser ungewöhnlichen Situation wurden weitere Einsatzkräfte nachgefordert. Zudem kam eine Drohne zum Einsatz. Das umliegende Gelände, das sich in einem bewaldeten und stark bergigen Gebiet befindet, wurde durch Einsatzkräfte zu Fuß mit Taschenlampen und Wärmebildkameras abgesucht. Auch die eingesetzte Drohne war mit einer Wärmebildkamera ausgestattet und überprüfte das Areal in einem Umkreis von rund 500 Metern.