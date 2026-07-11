Pentling (dpa/lby) - Mehrere lebende und tote Küken sind in einer Schachtel an einer Straße nahe Pentling (Landkreis Regensburg) gefunden worden. Die 19 noch lebenden Tiere wurden in eine Aufzucht gebracht, wie die Polizei mitteilte. Wann und von wem die Küken an der Straße am Waldrand ausgesetzt wurden, ist demnach unklar. Der Karton hatte den Angaben zufolge eine tschechische Aufschrift. Die Polizei sucht nach Zeugen.