Mysteriöser Mief: Der Untermain rümpft die Nase

Karlstein am Main - Wer im unterfränkischen Karlstein am Main Lüften will, ist auf alles gefasst: Denn seit gut zwei Jahren stinkt es zeitweise so sehr, dass die Einwohner Fenster und Türen eigentlich lieber geschlossen halten. Für die einen riecht es nach verschmorten Kabeln, andere fühlen sich an Schwefel erinnert - und damit an faulige Eier. So mancher roch noch nie etwas. Ungeklärt ist auch, ob der Geruch sich vom hessischen Nordufer des Untermain auf die unterfränkische Seite ausbreitet oder umgekehrt.