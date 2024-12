Mysteriöse Flugobjekte Trump zu Drohnensichtungen: "Etwas Seltsames geht hier vor"

Trump sagte weiter, er könne sich nicht vorstellen, dass "der Feind" hinter den Drohnen stecke. Dann hätte Bidens Regierung die Flugobjekte in die Luft gesprengt. "Irgendetwas Seltsames geht hier vor", sagte Trump. Der 78-Jährige merkte an, dass die Flugobjekte auch in der Nähe seines Golfclubs in Bedminster im Bundesstaat New Jersey gesehen worden seien. "Ich glaube, ich werde das Wochenende nicht in Bedminster verbringen. Ich habe beschlossen, meine Reise abzusagen."