„Ich gehe nicht davon aus, dass das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) scheitert, denn dann wäre auch die Geschäftsführung gescheitert“, erklärte René Klinger. Der Geschäftsführer der Sonneberger Medinosklinik, zu der auch die MVZ in Neuhaus am Rennweg, Sonneberg und Schalkau gehören, stellte zur jüngsten Sitzung des Stadtrats in der Rennsteigstadt die aktuelle Situation am Standort vor. Sein Bericht war nicht alleine Stoff für Diskussionen danach wie während der Einwohnerfragestunde, sondern die „Einlaufkurve“ für Beschlüsse zum einstigen Krankenhausstandort am Ende des öffentlichen Sitzungsteils.