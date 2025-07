Der Umbau des einstigen Landambulatoriums in Schalkau ist auf einem guten Weg. Eine außerplanmäßige Ausgabe von 20 000 Euro bestätigten die Mitglieder des Schalkauer Stadtrats einstimmig in ihrer jüngsten Sitzung. Notwendig seien diese aufgrund der gestiegenen Baupreise geworden, erläuterte Bürgermeister Mark Schwimmer. Es geht dabei um den Umbau zu Praxisräumen. Wie diese Zeitung berichtet hat, planen Stadt, Landkreis und Medinos-Klinik dort ein weiteres Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) zu errichten. Ob es für das MVZ bereits eine Zusage der Klinik gebe, wollte Ulf Neumann (AfD) wissen. Dies sei von der Klinik bereits bestätigt, so der Bürgermeister.