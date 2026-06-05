MVZ Hildburghausen: Mehr Raum für gute Medizin

Unmittelbare Nähe zu weiteren Fachärzten

„Mit dem Umzug schaffen wir moderne Strukturen für eine zukunftsorientierte hausärztliche Versorgung. Patienten finden weiterhin ihr bekanntes Ärzte- und MFA-Team vor – nun jedoch in einem modernen und hervorragend vernetzten Umfeld“, erklärt Stefanie Gölkel, Leiterin und Prokuristin der Ambulantes Zentrum Henneberg-Kliniken GmbH. Ein besonderer Vorteil des neuen Standortes sei die unmittelbare Nähe zu weiteren Facharztpraxen des Ambulanten Zentrums. Dadurch würden fachübergreifende Abstimmungen erleichtert und die medizinische Versorgung noch besser vernetzt. Auch die direkte Nähe zu den Henneberg-Kliniken biete Vorteile, wenn weiterführende Diagnostik oder eine stationäre Behandlung erforderlich würden. Ergänzt wird das Angebot durch die Apotheke im Gebäude, die den Patienten zusätzliche Wege erspart.