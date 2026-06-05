MVZ Hildburghausen: Mehr Raum für gute Medizin

Moderne Praxisräume, kurze Wege und bewährte medizinische Betreuung unter einem Dach: Die Praxis von Nikolay Kanchev und Franziska Seddig hat ihre neuen Räumlichkeiten im zweiten Obergeschoss des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Hildburghausen bezogen. „Für die Patientinnen und Patienten bleibt dabei das Wichtigste unverändert: Die medizinische Betreuung erfolgt weiterhin durch das bewährte und erfahrene Team um den Ärztlichen Leiter Nikolay Kanchev, Facharzt für Innere Medizin und hausärztlich tätig, sowie Franziska Seddig, Fachärztin für Innere Medizin und hausärztlich tätig“, versichert Nanette Witter, Sprecherin der Henneberg-Kliniken-Management GmbH.