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MVZ Hildburghausen Mehr Raum für gute Medizin

Die Praxis von Nikolay Kanchev und Franziska Seddig hat ihre neuen Räume im Medizinischen Versorgungszentrum bezogen. Die Ärzte sprechen eine seltene Einladung aus.

MVZ Hildburghausen: Mehr Raum für gute Medizin
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Stefanie Gölkel (links) und Franziska Seddig. Foto: Nanette Witter

Moderne Praxisräume, kurze Wege und bewährte medizinische Betreuung unter einem Dach: Die Praxis von Nikolay Kanchev und Franziska Seddig hat ihre neuen Räumlichkeiten im zweiten Obergeschoss des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Hildburghausen bezogen. „Für die Patientinnen und Patienten bleibt dabei das Wichtigste unverändert: Die medizinische Betreuung erfolgt weiterhin durch das bewährte und erfahrene Team um den Ärztlichen Leiter Nikolay Kanchev, Facharzt für Innere Medizin und hausärztlich tätig, sowie Franziska Seddig, Fachärztin für Innere Medizin und hausärztlich tätig“, versichert Nanette Witter, Sprecherin der Henneberg-Kliniken-Management GmbH.

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Unmittelbare Nähe zu weiteren Fachärzten

„Mit dem Umzug schaffen wir moderne Strukturen für eine zukunftsorientierte hausärztliche Versorgung. Patienten finden weiterhin ihr bekanntes Ärzte- und MFA-Team vor – nun jedoch in einem modernen und hervorragend vernetzten Umfeld“, erklärt Stefanie Gölkel, Leiterin und Prokuristin der Ambulantes Zentrum Henneberg-Kliniken GmbH. Ein besonderer Vorteil des neuen Standortes sei die unmittelbare Nähe zu weiteren Facharztpraxen des Ambulanten Zentrums. Dadurch würden fachübergreifende Abstimmungen erleichtert und die medizinische Versorgung noch besser vernetzt. Auch die direkte Nähe zu den Henneberg-Kliniken biete Vorteile, wenn weiterführende Diagnostik oder eine stationäre Behandlung erforderlich würden. Ergänzt wird das Angebot durch die Apotheke im Gebäude, die den Patienten zusätzliche Wege erspart.

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Darüber hinaus wurde die Praxis technisch modernisiert. Neue digitale Lösungen und moderne Praxissoftware unterstützen effiziente Abläufe und tragen dazu bei, die Patientenversorgung kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Neue Patienten willkommen

„Mit dem Umzug in das MVZ Hildburghausen entsteht ein modernes Versorgungszentrum, das medizinische Kompetenz, kurze Wege und patientennahe Betreuung miteinander verbindet. Das Ambulante Zentrum Henneberg-Kliniken setzt damit einen weiteren wichtigen Schritt zur Stärkung der ambulanten Gesundheitsversorgung in der Region“, so Nanette Witter abschließend. Noch ein Satz, den man derzeit eher selten hört: „Auch neue Patienten sind uns herzlich willkommen. Wir freuen uns auf Sie in unseren neuen Praxisräumen.“

Sprechzeiten: Montag/Donnerstag 8 bis 12 Uhr und 15.30 bis 18 Uhr, Dienstag/Mittwoch 8 bis 12 Uhr und Freitag 7 bis 11 Uhr