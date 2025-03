Dummejungenstreiche sehen anders aus. Das, was Vandalen in Suhl innerhalb eines Jahres an Schaden angerichtet haben, kostet die Stadt mindestens 70 000 Euro. Darin eingerechnet sind noch nicht einmal die Personalkosten für die Mitarbeiter, die sich um die Behebung der Schäden kümmern müssen. Viel Geld, das man zum Beispiel für das Stopfen von Löchern auf Straßen verwenden könnte.