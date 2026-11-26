Stubenberg (dpa/lby) - Nach einem Unfall auf der B12 bei Stubenberg (Landkreis Rottal-Inn) ist die Beifahrerin an den Unfallfolgen im Krankenhaus gestorben. Die 96-Jährige kam zunächst mit laut Rettungsdienst leichten Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Dort habe sich dann herausgestellt, dass sie bei dem Unfall doch schwerer verletzt worden sei als zunächst angenommen, erklärter ein Polizeisprecher.