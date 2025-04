Der 1. FC Sonneberg – Gastgeber des Derbys am Samstag – scheint auf einem guten Weg zum Ligaverbleib zu sein. Die Fellberg-Kicker aus Steinach hingegen stecken etwas tiefer im Keller fest. Doch die Ausgangslage ist für so ein Derby erfahrungsgemäß zweitrangig. Eine Schlüsselrolle in solchen emotionalen Partien kommt meist den erfahrenen Kickern zu. Sie bringen Ruhe ins Spiel, unterstützen die „aufgeregten“ jungen Spieler und prägen das Spiel der eigenen Mannschaft. Eine solche Aufgabe werden am Samstag in beiden Lagern Florian Scheidemann (32) beim 1. FC Sonneberg 2004 und Dominik Lorenz (30) beim SV 08 Steinach übernehmen. Wir haben mit den beiden Routiniers über ihre Rolle im Team, die Unterstützung der Kapitäne und natürlich das Direktduell am Samstagnachmittag gesprochen.