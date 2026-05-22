Eigentlich mag Alyssa Hilger nicht gerne Blut sehen. Im Gegenteil zu ihrer Mutter Kathleen Menz, die damit wenig Probleme hat – Und beim Piercen und Tättowieren voll in ihrem Element ist. Zwar arbeitet auch Alyssa Hilger mit spitzen Nadeln nah an menschlicher Haut, jedoch durchsticht sie dabei keine Körperteile. Sie hat ihr Metier vor allem im Bereich Permanent-Make-up und Gesichtsbehandlungen gefunden. „Die Maschine ist eine völlig andere als beim normalen Tättowieren“, stellt sie klar. Beim Permanent-Make-up werden Farbpigmente lediglich in die oberste Hautschicht gestochen. Damit kommt die 26-jährige gut klar.