Garmisch-Partenkirchen (dpa/lby) - Nach einem Brand mit Leichenfund in Garmisch-Partenkirchen sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Es wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd sagte. Demnach wird dem 51-jährigen Deutschen vollendeter Totschlag vorgeworfen und versuchter Mord in vier Fällen.