Bezug zu Asylheim?

Die Schweizer Polizei suchte den Fluss daraufhin mit einem Boot und mit Tauchern ab und fand weitere Säcke mit Leichenteilen. Die Identität des Mannes sei nicht abschließend geklärt, hieß es. Ein Polizeisprecher sagte der Schweizer Zeitung "Blick", dass der Tote einen Bezug zu einem nahen Asylheim hatte. Ob er dort auch wohnte, könne noch nicht bestätigt werden.



Auch zum Täter und den Umständen der mutmaßlichen Tötung werde noch ermittelt, hieß es. Die Kriminalpolizei des Kantons Aargau sucht nach Augenzeugen, die am Rheinufer oder an anderer Stelle etwas Verdächtiges beobachtet haben.