Stein - Nach dem Fund von Leichenteilen in der Schweiz ist das Opfer identifiziert. Es handle sich um einen Mann, der seit einigen Tagen in einem Asylheim nahe dem Fundort vermisst worden sei, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Aargau. Nähere Einzelheiten zur Identität würden aus Gründen der Pietät und aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht mitgeteilt. Die Staatsanwaltschaft untersuche in diesem Tötungsdelikt Spuren, die zu dem oder den Tätern führen könnten.