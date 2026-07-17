Mutmaßliches Tötungsdelikt: Gewalttat in der Ehe - Todesursache von Senior unklar

Sulzheim (dpa/lby) - Nach der Obduktion eines getöteten Senioren in Unterfranken ist die Todesursache weiter unklar. "Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen besteht jedoch weiterhin der Verdacht, dass der Verstorbene durch Ersticken zu Tode gekommen sein könnte", teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Schweinfurt mit Blick auf das vorläufige Obduktionsergebnis mit. "Die Beschuldigte hat sich bislang nicht zur Sache eingelassen, so dass auch ein etwaiges Tatmotiv weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen ist."