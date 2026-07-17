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Mutmaßliches Tötungsdelikt Gewalttat in der Ehe - Todesursache von Senior unklar

Nach mehr als 57 Ehejahren stirbt ein Senior in Sulzheim gewaltsam – doch was genau geschah? Die Ermittler vermuten Tod durch Ersticken, das Motiv bleibt rätselhaft.

Mutmaßliches Tötungsdelikt: Gewalttat in der Ehe - Todesursache von Senior unklar
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Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt ermittelt wegen Totschlags. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Sulzheim (dpa/lby) - Nach der Obduktion eines getöteten Senioren in Unterfranken ist die Todesursache weiter unklar. "Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen besteht jedoch weiterhin der Verdacht, dass der Verstorbene durch Ersticken zu Tode gekommen sein könnte", teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Schweinfurt mit Blick auf das vorläufige Obduktionsergebnis mit. "Die Beschuldigte hat sich bislang nicht zur Sache eingelassen, so dass auch ein etwaiges Tatmotiv weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen ist."

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Die Staatsanwaltschaft ermittelt werden Totschlags gegen die Ehefrau des 79-Jährigen. Die 75-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittler gehen derzeit davon ausgehen, dass die Deutsche ihren Mann in Sulzheim (Landkreis Schweinfurt) nach mehr als 57 Ehejahren getötet hat. 

Zur möglichen Tatwaffe machte die Staatsanwaltschaft zunächst keine Angaben. Das Opfer war am vergangenen Sonntagmorgen tot in einem Wohnhaus entdeckt worden. Wer den Mann fand, teilten die Ermittler bisher nicht mit. Die Familie ist Behördenangaben zufolge bisher nicht polizeibekannt gewesen.