Zöllnitz (dpa/th) - Nach dem Tod einer Frau im Saale-Holzland-Kreis ist ein Mann festgenommen worden. Ihm werde Totschlag vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Gera. Ein entsprechender Haftbefehl sei am Samstag gegen den Mann erlassen worden. Weitere Details nannte der Sprecher nicht. Zuvor hatte die "Ostthüringer Zeitung" über das mutmaßliche Tötungsdelikt in der Nacht zu Samstag in Zöllnitz berichtet.