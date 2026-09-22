Mutmaßliches Tötungsdelikt: 38-jährige Frau tot – Partner in Untersuchungshaft

Tatverdächtiger bei Eintreffen der Polizei in der Wohnung

Es gebe konkrete Hinweise auf ein Tötungsdelikt. Der Partner der Frau, ein Deutscher, sei "unmittelbar in den Fokus der Ermittlungen" geraten und war zunächst vorläufig festgenommen worden, so die Polizei. Der Mann hatte sich demnach noch in der Wohnung befunden, als die Beamten dort eintrafen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Ablauf und den Hintergründen der Tat übernommen.