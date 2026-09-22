Mutmaßliches Tötungsdelikt: 38-jährige Frau tot – Partner in Untersuchungshaft

Bad Berka (dpa/th) - Ein Mann steht unter Tatverdacht, seine Partnerin in Bad Berka getötet zu haben. Der 38-Jährige sei bereits in Untersuchungshaft gekommen, teilte die Polizei mit.
Ausgerechnet eine Familienangehörige hat die leblose Frau in Bad Berka gefunden. Nur für kurze Zeit konnten Rettungskräfte sie ins Leben zurückholen.
Bad Berka (dpa/th) - Ein Mann steht unter Tatverdacht, seine Partnerin in Bad Berka getötet zu haben. Der 38-Jährige sei bereits in Untersuchungshaft gekommen, teilte die Polizei mit.
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Eine Familienangehörige der deutschen Frau hatte diese leblos am Samstagsabend in einer Wohnung in Bad Berka entdeckt. Alarmierte Rettungskräfte konnten die 32-Jährige vor Ort zwar zunächst wiederbeleben. Im Krankenhaus starb die Frau dann aber infolge ihrer Verletzungen am frühen Sonntagmorgen. Um welche Art Verletzungen es sich handelte, teilte die Polizei nicht mit.
Es gebe konkrete Hinweise auf ein Tötungsdelikt. Der Partner der Frau, ein Deutscher, sei "unmittelbar in den Fokus der Ermittlungen" geraten und war zunächst vorläufig festgenommen worden, so die Polizei. Der Mann hatte sich demnach noch in der Wohnung befunden, als die Beamten dort eintrafen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Ablauf und den Hintergründen der Tat übernommen.
Bei solchen Gewaltverbrechen wird immer häufiger über sogenannte Femizide diskutiert. Der Begriff bezeichnet Fälle, in denen Frauen aufgrund ihres Geschlechts getötet werden. Als häufigste Form davon gilt in Deutschland die Tötung von Frauen durch Partner oder frühere Partner.