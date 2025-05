Bei den Durchsuchungen wurden zudem Schwarzpulver, Bargeld in Euro und Schweizer Franken sowie elektronische Datenträger sichergestellt. In zwei Wohnungen fanden die Ermittler Handgranaten, die sich jedoch als ungefährlich herausstellten. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaften Deggendorf und Amberg dauern an.