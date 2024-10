Mutmaßlicher Schleuser: Mann flieht vor Polizei und kracht mit Auto in Polizeiwagen

Neureichenau (dpa/lby) - Ein mutmaßlicher Schleuser ist in Niederbayern vor der Bundespolizei geflüchtet und mit seinem Wagen in ein Polizeiauto geprallt. Eine Streife habe den 33-Jährigen in der Nacht zum Sonntag im Landkreis Freyung-Grafenau unweit der österreichischen Grenzen kontrollieren wollen, teilte die Bundespolizei mit. Der 33-Jährige ignorierte demnach deren Anhaltesignale. Auf der Flucht habe er noch sieben Flüchtlinge und andere Migranten in einem Ortsteil von Neureichenau abgesetzt. Er habe mit ihnen weiter nach Österreich fahren wollen, hieß es.